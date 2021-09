Marcha por la Diversidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Aún estamos en estado de emergencia sanitaria por la pandemia.



Recuerdo que el año pasado los casos empezaron a dispararse a partir de esta marcha.



En aquella oportunidad, no se había respetado el distanciamiento, ni los protocolos establecidos.



Me parece perfecto que la Intendencia de Montevideo no la autorice.



¿Hay necesidad de seguir marchando? ¿Acaso ya no está claro que vivimos en un país libre que respeta los derechos de todos sus habitantes?



En la Noche de la Nostalgia, por lo visto hasta ahora, se cumplieron con todos los protocolos y los casos que han aparecido no son representativos.



De todas maneras, la coordinadora de la marcha dice que la realizarán igual.



La experiencia vivida el año pasado con las marchas, llevaron a que los casos de Covid-19 comenzaran a dispararse. Ahora que se está controlando la situación, no hay necesidad de complicarla.



¡Qué bueno sería llegar a las fiestas de fin de año con un mínimo de casos y viviendo casi una normalidad plena!



¿No creen que vale la pena el esfuerzo y dejar la marcha del 24 de Setiembre para el año próximo?