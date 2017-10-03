Marcha de la Diversidad

Antonio Romero Piriz Montevideo

@|Ví una larga transmisión de TV Ciudad, el canal municipal que pagamos todos, de la marcha y acto “por la diversidad”.

En el acto final, oí un discurso contra el “capitalismo heteropatriarcal” y el “neoliberalismo”, pero ni una palabra contra el comunismo y sus persecuciones a los homosexuales en Cuba y la Unión Soviética, (entre otros) Gritos de “Fora Temer” pero ninguno de “Fuera Maduro”.

Defensa de los afrodescendientes, pero ni una palabra de recuerdo para nosotros los eurodescendientes y heterosexuales, que más bien parece que somos “el enemigo”, especialmente los hombres, y si somos padres (¿y abuelos como yo?) aún peor.

Una defensa del peón azotado, y ni una palabra de recuerdo del taxista afrodescendiente brutalmente golpeado por “sindicalistas”.

Defensa de los transexuales, de los cero positivos (enfermos de VIH), de Santiago Maldonado en Argentina y de los desaparecidos de las dictaduras militares de hace más de 40 años en el Río de la Plata.

Ni una palabra por las víctimas de los Castro o de Maduro de hoy.

En el programa hablaron miembros del Pit Cnt, la FEUU y un homosexual comunista en representación del Mides.

Todos con el mismo discurso citado más arriba.

¿La impresión general?: un acto más de la “izquierda” política y sindical.

¿Qué diversidad es ésta que nos excluye a la mayoría de sus preocupaciones?

