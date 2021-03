Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(|¡Soy mujer y no me callo! Pero no apruebo la marcha realizada ayer, en medio de una emergencia sanitaria. Había múltiples maneras de manifestarse y reivindicar nuestros derechos.



¡Falta mucho por hacer, sin duda!



Espero que esto no aumente los casos de Covid-19.