Máquina tramposilla

No funciona



¿Really tax free?

Como vengo haciéndolo hace más de 15 años, pasé mis vacaciones en Punta del Este.



Es una adicción. Por eso me atrevo a decirle que este año me encontré con una novedad perjudicial para el turismo uruguayo y, por ende, para ese bello balneario.



Se relaciona con el sistema de devolución parcial de impuestos que, hasta el año pasado, se tramitaba a través de eficientes funcionarios del aeropuerto internacional. Primera planta a la derecha. Este año, se me informó que debía dirigirme a una máquina electrónica instalada en la segunda planta. En dicha máquina debía escanear todos los documentos del caso y ella, al final, registraría la devolución pertinente en mi tarjeta de crédito. Sintetizo: imposible convencer a dicha máquina que debía atenderme como los funcionarios de carne y hueso de la época pasada. Y no creo que fuera sólo por inepcia mía, pues cinco otros turistas quedaron igualmente mal frustrados, entre los cuales un ingeniero civil de habilidades matemáticas reconocidas en mi país.



Mi conclusión, se lo digo con todo respeto, es que el nuevo sistema es un engañamuchachos. Mejor sería no prometer la devolución de impuestos. Así incluso se ahorraría trabajo a los vendedores (as), quienes inician el camino de este trámite, emitiendo los certificados del caso.