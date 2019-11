Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Si alguna cosa quedó clara el 27 de Octubre, es que no habrá más manos de yeso, donde haciendo uso y abuso de sus mayorías en el Parlamento, muchas veces se votaron leyes insconstitucionales (dicho por el Dip. Darío Pérez).



El abuso que ha hecho el Poder Ejecutivo nunca visto, como ser propaganda electoral por la página de Presidencia, abuso de la Ley de Medios, hartando a la ciudadanía.



Este sacudón que recibieron el 27, si el pueblo lo decide, tendrá su final el próximo 24/11/19, que no tenemos dudas se les terminará la soberbia.

El Pueblo, no la Oligarquía, se encargará de sacarlos para tranquilidad de los Orientales.



Antes del 27, les dijimos: Es Ahora; hoy les decimos: Ahora Sí.