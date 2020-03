Manos a la obra. La Nación lo pide.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El contexto actual, dominado por la pandemia, lleva a aquilatar esta catástrofe, quién, al alcanzar nuestras tierras, deba encararse como una guerra, por las consecuencias que se pueden desatar. No es una guerra convencional, sino una afectación de la salud humana, expuesta a un alud sanitario, social y económico. Haciendo imprescindible actuar con la mente y sentido común.



Las autoridades han demostrado criterio y unidad en el manejo de los cambiantes eventos, que una infección inyecta en los seres humanos. Una patología no conocida y sin tratamiento específico, excepto el manejo de síntomas y complicaciones que se pueden desencadenar.



Se ha recurrido a medidas epidemiológicas para prevenir. Siendo fundamental la serenidad y consciencia sobre lo que sí y lo que no hacer. Siguiendo las indicaciones de las autoridades y cumplirlas; donde la higiene y el evitar contactos entre personas son determinantes. Con juicio, vemos que son herramientas al alcance de todos por su sencillez, donde higiene es la palabra. El hecho, cumplirlas, mayormente conocidas, pero pospuestas o ignoradas.



Ante este escenario considero y tomo algunas palabras del sector político, sugiriendo a la grey médica la oportunidad de que quienes somos retirados, estemos dispuestos a colaborar cuando sea necesario y adecuado de acuerdo a nuestro perfil. Es real que hay experiencia de años en muchas personas, que puede resultar beneficiosa y engrosar las filas a fin de apoyar a los que están en la primera línea. El porqué está en que enfrentamos una afección donde la clínica es soberana en el diagnóstico y a ello se suma la experiencia, que es invalorable junto a años de trabajo, dando un plus beneficioso.



Por tanto, es una esperanza que, entidades consideradas como los reductos del conocimiento médico del país consideren, de ser solicitado, dar un paso adelante a fin de participar, más allá de estar retirados técnicamente, porque no se pierde el Juramento Hipocrático al no estar en actividad. Es una entrega, una obligación moral ante una emergencia en caso de ser sugerida.