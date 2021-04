Manija va, manija viene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A partir del 1/3/20, algunos, no todos, dirigentes del FA, muchos de ellos con peso en el partido y otros ignotos que quieren destacarse, se dedican permanentemente a dar manija contra el Poder Ejecutivo.



Ante cualquier decreto o resolución del Presidente, salen de inmediato a "golpear". No se han percatado que la ciudadanía dijo no más F.A.



Querían cuarentena obligatoria, un estado de sitio. Y cuando el gobierno envía al parlamento la aplicación del Art.38 de la Constitución votan en contra. Parece que nada les viene bien.



Se pasan pidiendo renta básica; claro, no les importa gastar. Señores, si no hubieran fundido Ancap, Pluna, etc. habría dinero para todos.



¡Por favor dejen gobernar! Ya tendrán su chance si les toca. Pero si siguen así, se van derecho a la B.