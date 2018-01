Manifestarme sin banderas

@|Solamente recuerdo haber salido antes a la calle a manifestarme sin una bandera partidaria dos veces en mi vida y ayer.



Salí en contra del terrorismo de los tupas, salí en contra de la dictadura y ayer salí en contra de ciertas políticas del actual gobierno y algunas acciones de algunos de sus seguidores. Pensando en este “eco” me dije, qué feo salir siempre “en contra” y nunca “a favor” y enseguida me di cuenta del error de expresión.



La primera vez salí a favor de una vida libre y sin miedos, de tolerancia y respeto por todos, en favor de la resolución pacífica de las diferencias por la vía democrática dentro de una república cada vez mejor.



La segunda, en favor de volver a un sistema democrático y republicano, donde cada poder cumple con las obligaciones que les imponen los ciudadanos sin extralimitarse, nuevamente en favor de una vida libre y sin miedos...



Ayer, salimos en favor de la honestidad en los actos públicos y el recupero de los mejores valores en cada uruguayo, sobre todo en los que son empleados del pueblo. También en favor de una vida libre para trabajar en lo que cada uno sabe hacer, defendiendo la libertad individual —por sobre la “esclavitud estatista”— base de las libertades colectivas.



Si recuperamos los valores con energía, tal vez la mitad de los problemas se “arreglen solos” ya que habrá menos comportamientos equivocados que perjudiquen a quienes trabajan dura y honradamente por su sustento personal y por un aporte a la colectividad.



El “Grito de Durazno” de ayer me dio esperanzas de que podemos ser vencedores, por tercera vez pero dará trabajo, como antes...