La mampara del taxi. ¿Seguridad para quién?

@|Discusión actual sobre la alternativa que la mampara del taxi sea opcional. Los argumentos que sustentan esa opción se basan en que la mampara no ha sido efectiva para prevenir la seguridad del taxista conductor.



Se omite frecuentemente que el citado dispositivo ha tenido dos problemas mayores. La mampara ha creado riesgos mayores al pasajero debido al impulso que recibe el pasajero hacia la mampara con lesiones importantes faciales y sobre todo nasales con requerimiento de cirugía reparadora.

Otra omisión, la mampara ha creado incomodidad e incluso excluye de uso del taxi de personas con problemas de motricidad y necesidad de apoyo en muletas, bastones.



No está cuantificado que daño ha causado la mampara a los trabajadores del taxi. Muchas personas como el suscrito no utilizan más el servicio del taxi debido a las razones más arriba expuestas, estaría dispuesto a regresar al uso del taxi sin mampara.



Si se desea continuar con la protección del conductor con mampara debe re-diseñarse el modelo de la misma y la adaptación del vehículo. Hay ejemplos valiosos en el exterior como en Londres.