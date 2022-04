Mamógrafo para Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Enterado de que en Maldonado está faltando un mamógrafo, me comuniqué con la Licenciada Laura Capote (ASSE, Regional Este). Ella me informó que están al tanto del problema e intentando solucionarlo a la brevedad.



En poco tiempo comenzará a funcionar el mamógrafo de Pan de Azúcar, al que le están haciendo una reparación. Este equipo, para Pan de Azúcar y Piriápolis, es suficiente; pero no para todo el departamento.



Se está trabajando en el tema y según me dijeron, a la brevedad, Maldonado volverá a tener un mamógrafo nuevo en su hospital. Sin duda es muy necesario. Está en manos de ASSE apurar la compra de un equipo que reúna las condiciones óptimas para estos estudios.



La Licenciada también me informó que los casos comprometidos los traen al INCA, Instituto del Cáncer, en Montevideo.