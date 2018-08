Maltrato psicológico

@| En mayo fui a La IMM por renovación de licencia de conducir. Me corresponde por 5 años por mi edad y porque estoy operada de la vista .



El profesional que me atiende muy apurado pone en la ficha una medicación que no tomo, por lo que al llegar a mi casa veo que me la dan por 2 años. Al día siguiente vuelvo a LA IMM con una queja y todos los estudios que me hago todos los años. Llamé en varias oportunidades y me dicen me presente a las 10 de la mañana para una junta médica.



Voy y me hacen unos test que a mi edad no corresponden, ya que me los tendrían que haber hecho la primera vez. Según los reglamentos de La IMM esos se hacen a otra edad, cosa que concluyo fue por venganza ya que yo gozo de muy buena salud. Cuando termino con los dibujos se me acerca un Sr. los mira y me dice que me la dará por 3 años porque los hice en la misma hoja, luego la “junta médica” eran dos y quien trataba de darme explicaciones me decía tonterías que no corresponden, no sé si pensó que yo era tonta. Me siento humillada y muy mal tratada por esa gente que me sometieron a pruebas que no me corresponden, para inventar un motivo ya que quedaron molestos por mi queja.