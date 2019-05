Maltrato a la infancia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como informa un matutino, Uruguay no ha podido dar respuesta todavía al problema del maltrato infantil.



Es muy preocupante entendiendo que la causa en especial se debe a que se hace caso omiso del mandato de la ONU, de dirigir las políticas públicas hacia la protección del Interés Superior del Niño. Ese principio no rige en absoluto cuando se legisla. Niños y adolescentes son desplazados. Se han aumentado las penas de delitos por violencia de género, pero se han olvidado de los niños.



No hay apoyo del INAU en lugares claves como la zona metropolitana, donde la violencia es naturalizada.



¿Qué más tiene que pasar para actuar?