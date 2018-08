Muy malos ejemplos

@|Vienen desde las autoridades.



1) Un empleado de Conaprole, insulta groseramente a los tamberos (punto de partida de su posibilidad de trabajo) y ante esta actitud sancionable severamente, el Ministerio de Trabajo le impone a la empresa que no sancione al irresponsable. La conclusión final de esto es: “muchachos, hagan lo que quieran que papá los respalda”.



2) El otro ejemplo nefasto es el que se haya dispuesto que la estación de Santa Clara retome al empleado despedido. Señor, le guste o no le guste, mantenga dentro de su empresa a un quinta columna. Si lo termina perjudicando, el problema será suyo pero no de las autoridades y muchos menos del impoluto sindicado metalúrgico y de su personero, devoto del benemérito Maduro.



3) Los argumentos esgrimidos por el senador Mujica para presionar que se votara a su candidata a ocupar la embajada en Vietnam tiran a la basura sus argumentos al asumir la presidencia: “educación, educación, educación”.



El Rector de la Universidad podría ir cerrando diversas cátedras ya que para éste - hoy ya ex senador- la cultura no tiene ninguna importancia y si sólo importa que para un cargo de ese tipo sea trabajador como hormiga.

Estamos cada vez más bajo y la perspectiva es que sigamos bajando sin solución de continuidad.