Maldita pandemia

@|Señor Presidente, llegó la hora de paralizar al máximo posible la movilidad.



Las convicciones deben cambiar según los momentos y los grandes hombres de nuestra historia supieron escuchar y acomodar sus pensamientos según la coyuntura del momento.



Estamos jugando en la altura de La Paz y faltando cinco minutos nos hacen tres goles y nos echan a dos jugadores.



De ser ejemplo en el mundo, pasamos a ser el peor de la clase. Las medidas que se tomen ahora van a dar sus frutos dentro de 15 días; ¡no demore un día más por favor!



La gente los escucha mucho a Ud., a Delgado, al Ministro Salinas; pero no hagan como el avestruz, que flaco favor le hacen a nuestro querido y pequeño país.



Los mensajes deben ser claros y contundentes, como ser: “Si salimos matamos o morimos”.



¿Cuál es el problema de restringir la movilidad al máximo como los grandes países de Europa?



Deben tener en cuenta que en este país nadie se muere de hambre y de covid mueren más de 50 compatriotas por día!!!



Si están tan renuentes a hacer leyes urgentes, hagan como en abril del 2020, que se paralizó el país y no conocíamos al “cuco” y ni sabíamos del daño que nos provocaría, ni hasta cuándo lo sufriríamos.



Hoy vemos la luz al final del túnel, la orilla está cerca, la vacuna llegó pero la mayor cantidad posible en el menor tiempo no alcanza para mitigar los miles de enfermos y los cientos de muertos que nos deja esta pandemia criminal.



No deben priorizar lo económico a lo sanitario.



Es cierto que el país no puede soportar 200.000 trabajadores en el seguro de paro, como lo hizo en su momento, pero apelen a la solidaridad de los empresarios y pidan que los próximos 15 días de paralización corran los haberes de los empleados por obra y gracia de cada uno. Estoy seguro que más del 80 % vamos a estar de acuerdo.



Demuestren con inteligencia y aptitudes que se puede amainar este flagelo; los cientos de muertos que van a llevar en sus espaldas dejarán cicatrices de por vida.



El momento es ahora, movilidad restringida al máximo.