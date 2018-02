Mala intención

Sinónimo de gobiernos frenteamplistas



@| Los gobiernos del Frente iniciaron una estrategia electoral, de espaldas a los intereses de vida y laborales de la mayoría de la ciudadanía. Sutilmente tratando de no perder votos, en la creencia que quienes demostraron con su consecuencia partidaria, durante tres elecciones a pesar de verse perjudicados por cambios promovidos desde el gobierno y buscando nuevo electorado, continuarían afines al partido Frente Amplio. Para procesar esas modificaciones distorsivas, mal intencionadas, apuestan a la emoción de quienes a pesar de ser notoriamente perjudicados, por cambios de reglas de juego respecto a principios en el mercado laboral, que no puede darse el lujo a quien perjudica y a quien no. Detallo a continuación diversas medidas que certifican su manejo soez, para mantener a pesar de su desastrosa gestión gubernativa un electorado suficiente para apostar a un 4° gobierno.



Comencemos con la posibilidad del voto de uruguayos en el exterior, a continuación el voto de ciudadanos de otros países que son invitados a emigrar hacia nuestro país y lo están haciendo en gran volumen, para proveerles la documentación que les permita ejercer el voto. La utilización de toma clientelar de 70000 funcionarios públicos nuevos, sin ninguna necesidad funcional, solo para traducirlos en votos cautivos, con enorme perjuicio económico financiero, financiado con tarifas e impuestos a toda la sociedad productiva, trabajadores, jubilados, con impacto en el campo y en todas las ciudades del interior por disminución de consumo. La dificultad para trabajadores nacidos en el país, al competir con trabajadores llegados de otras latitudes y agradecidos a los trabajos aún de bajos salarios. El incentivo asistencialista mediante el Mides, coartándole a esa población al no existir planes serios de reinserción las expectativas de verdadera libertad, conseguida con educación y preparación laboral, para logro de independencia económica. Actitud que puede ser progresiva para no generar un cisma en población desprotegida hacia su futuro por los gobiernos frentistas. Resultado de la política distorsiva de gobierno, empleados públicos nuevos, consumidores sobremanera en vehículos, quizás viviendas, en detrimento de otros trabajadores que han de ver perdido o precarizado su trabajo, generando fuerte endeudamiento de familias uruguayas y de toda las empresas productivas que apuestan a su país y son notoriamente perjudicados , por el costo país sideral de Uruguay.



Nuestro país se aproxima a pasos agigantados al populismo porque en el momento de donde no haya más de donde sacar y considerando la deuda externa impagable , nos habremos de acostumbrar al racionamiento desde el gobierno, para lograr sobrevivir y ejemplos en América del Sur, huelgan.



Uruguayos, consideremos que además del ejercicio en el poder del Frente Amplio, de cara a su futuro electoral supieron endeudar las Empresas Públicas a límites de fundirlas, si no aconteció fue porque, la producción , el trabajo y los pasivos han hecho un esfuerzo enorme a costo de su subsistencia, en muchos casos no logrado.



Pueblo pobre, integrantes del gobierno ricos .