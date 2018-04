Un mal oculto

@|Por un tiempo se dijo que publicar, hablar o darle trascendencia pública a los suicidios era contraproducente...



Hoy día creo que se tienen que tomar medidas sobre el asunto y dejar de ocultarlo, para enfrentarlo desde distintos ámbitos.



Ya sea desde el MSP, como así también desde la vida misma, centros educativos, ámbitos laborales, etc., se deberían tomar acciones conjuntas para prevenir tal mal endémico, que en nuestro pequeño país se lleva más de dos personas por día.



Hablar de cifras de 700 u 800 casos al año es uno de los peores males que ataca a los ciudadanos, quizás más aún que enfermedades más conocidas.

El MSP puso a disposición un 0800 para situaciones extremas, pero creo que el tema suicidio hay que atacarlo como al cáncer, o sea cuanto antes mejor.

Estudiar con profesionales de distintas áreas el motivo de estar primeros en el ranking latinoamericano, el mal oculto que poco a poco deprime a la sociedad, esta sociedad que desde afuera se la ve tan tranquila, tan serena, tan humilde, tan buena...



Indudablemente algo le está pasando a los uruguayos para llegar a tal fin, quizás entre otros factores, la falta de proyectos, la falta de actividades sociales, grupales, la falta de atención, la desintegración de las familias por la emigración, la falta de recursos en la edad adulta mayor, la falta de trabajo, etc.



Solo los profesionales adecuados podrán hacer un estudio profundo del tema y lograr encarar soluciones para reducir los alarmantes números.

Estamos en un país donde aún se sigue tildando de “loco” al que asiste a un psicólogo, o psiquiatra, y a veces eso determina que por miedo al “que dirán” no se recurre a tal profesional.



Esperemos que “se tome al toro por las astas”, y que de una vez por todas esta enfermedad no pase más oculta, y que se saque a la luz, se la trate como debe ser y desde sus orígenes, sus causas, más que brindar un teléfono para quien a último momento decida llamar...