Por mal camino...

@|Desde hace muchísimo tiempo, en Uruguay ha imperado la democracia, de la cual los uruguayos nos preciamos y el mundo nos reconoce y destaca.

La alternancia en el poder de los últimos años, ha sido un factor primordial para certificar ese aserto. Así se han sucedido gobiernos del Partido Colorado, Nacional y Frente Amplio representando diferentes bases ideológicas, pero trabajando todos, gobiernos y oposición en forma constructiva, procurando lo mejor para sus ciudadanos, haciendo honor al término democracia en toda su expresión.



En este último período, a partir de 2020, asume un gobierno de coalición republicana, integrado por 5 partidos políticos, bajo la Presidencia de Luis Alberto Lacalle Pou; quedando en la oposición, luego de gobernar ininterrumpidamente por 15 años, el conglomerado de sectores izquierdistas, bajo el lema FA; quienes habiendo podido gobernar con total albedrío, respaldados por mayorías parlamentarias, hoy no supieron ubicarse a la altura de las circunstancias.



Así comenzaron un caprichoso y persistente estado confrontativo, en absoluto constructivo, exigiendo y criticando, proponiendo absurdos demagógicos y populistas, anteponiendo a la dura realidad que se supo combatir con aptitud y sapiencia, palos en la rueda, antes que soluciones razonadas y constructivas, a cada paso del Plan de Gobierno de la coalición.

El FA, ahora en la oposición, ha sufrido un cambio generacional que no supo capear al no aparecer figuras de destaque, al punto tal de terminar siendo presidido por un gremialista de escasa enjundia política quien, fiel a su doctrina dogmática, ha traído a la palestra la trasnochada “lucha de clases” y pretendiendo por la fuerza de la táctica sindical de paros, huelgas y piquetes imponer su ideología, reclamando cogobernar y exigiendo más diálogo con el Presidente.



La realidad nos dice que la oposición no precisa más diálogo, precisa darse un baño de nobleza, reconocer que hoy no es gobierno y con humildad, sin perder su personalidad, ni sus principios, ni sus ideas fundamentales, preguntar: ¿en qué podemos colaborar?



Así y sólo así podrán ser parte de la democracia uruguaya porque, por ahora, están afuera; la ciudadanía lo sabe, lo observa y cuando llegue el momento, nuevamente se lo hará sentir.



Mientras no cambien su actitud van por mal camino...