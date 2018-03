Un Maestro Tabárez en la Política

@| La situación actual es cada vez peor, lo que hace años se trató como una sensación térmica y no se aplicaron medidas correctivas eficaces, hoy es tangible y visible a simple vista para cualquier hincha fanático.



Cómo se nos puede explicar ese circuito de asesinatos por ajuste de cuentas, el uso de armas de grueso calibre, crímenes no resueltos, en definitiva una corrupción a flor de piel que se impone a través de la violencia y que es propia del narcotráfico.



La educación que debería de ser un salvavidas de la sociedad está cada vez más hundida y fracturada, hoy los padres de clase media se rompe el lomo para mandar a su hijo a escuelas y liceos privados en busca de una mejora a tantas falencias.



El respeto tanto a los maestros como a la policía ya no existe, maestras golpeadas, policías esposados, delincuentes libres, barrios sitiados, comercios que atienden tras las rejas y cajeros “sin servicio” y el ministro preocupado por generar excusas antes que soluciones.



En cambio nos dicen que todo está bien, las cifras muestran una cosa y la sociedad vive otra, mayores impuestos para sostener una burocracia que no muestras más que resultados negativos. Acciones y personajes improvisados que se esconden luego de señalar con el dedo a un desconocido como deshonesto solo por pedir un cambio.



Es que para levantar a Uruguay va a ser difícil. Como en el fútbol, vamos a necesitar un proceso a mediano y largo plazo. Espero que dentro de la política surja un maestro Tabárez que ponga en camino nuestro país y un Lugano para organizar el fondo, un ruso Pérez para cortar el medio y un Luis Suárez para ordenar el ataque porque el frente está perdido.