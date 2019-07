Maduro y los neocomunistas uruguayos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Parece mentira que se siga discutiendo sobre el régimen de Maduro al día de hoy, donde la postura del FA ha sido de defensa férrea (los sectores más reaccionarios), y de complicidad (los sectores más de centro). Espero en estos días escuchar algunas apreciaciones por parte de sus dirigentes en cuanto al informe de las denuncias de violaciones de los DDHH que realizó Michelle Bachelet ante la ONU.



Es increíble como las vidas no tienen importancia para esta gente, lo que importa es la ideología no importa cuántas vidas se lleve, ni cuantos delitos cometa. Lo que uno razona de todo esto es que en realidad hay sectores de extrema izquierda, que no están contra los crímenes de estado en realidad, sino que depende en nombre de que se cometan estos delitos. Si es en nombre de un régimen socialista, tenés la potestad de matar a cuantos quieras.



Si en nuestro país los militares cometieron crímenes de estado en nombre de la seguridad nacional, ellos los cometen en nombre de una supuesta igualdad, una fantasía, llamada comunismo, donde un nuevo hombre nace casi espontáneamente, olvidándose de todo lo que es y lo que fue, y estando al servicio de los otros, una gigantesca locura. Yo me paro en nombre de los caídos, de aquellos que por defender sus derechos murieron y por los ciegos que fueron como rebaño llevados a la boca del lobo. Basta de defender criminales, o ¿acaso 6800 ejecuciones no tocan la sensibilidad de los integrantes del PCU, o del PIT CNT?