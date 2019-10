Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Asistí ayer de tarde a la función de la Comedia Nacional, Madre Coraje. La más obscena y mal hablada versión de la obra de Bertold Brecht. Es casi imposible de manifestar la incomodidad que sentí, ante esta obra llena de epítetos gruesos, puestos al azar y sin razón, siendo que siempre pensé que la Comedia Nacional era un vínculo para elevar el arte y culturizar al público. ¡Y no es así! No me doy cuenta el porqué.



Sumado a una muy mala interpretación actoral, gritada, con olvidos e improvisaciones del texto. La Comedia Nacional... ¡adonde ha llegado! ¿Podrá descender más aún? ¿Acompañando los tiempos que corren ó elevándose por sobre ellos?