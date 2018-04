La verdad sobre Lula

@| Es realmente indignante como el PIT CNT, le miente a la gente. No hay explicación lógica para defender a Lula. La corrupción durante los gobiernos de Lula y Dilma fue la más grande en la historia de Brasil, ahora sabemos que fue con el mensalao, creado por Lula que se empezó a ver la corrupción, y siguió con el Mega escándalo de Petrobras.



Lula, visitaba países en América y África y ofrecía créditos del BNDS, con la condición de que fueran empresas brasileras las que construyeran. Así en Cuba el puerto costó millones de dólares, y lógicamente se pagan coimas enormes, como están siendo denunciadas y ya hay vicepresidentes presos, caso de Ecuador, en Argentina hay denuncias contra la Oderbrecht. Uruguay, tampoco escapó ya que OAS por presión de Lula, ganó la regasificadora.



La lista de los presidentes de Empresas presos en el gobierno del PT, son el de Petrobras, Correos, Banco do Brasil, Nuclebras, Valec, CEF, BNDES, además de tres presidentes del Pt, cinco secretarios del PT, tres tesoreros del PT, el Ministro Palocci.



El jefe de todos éstos era Lula y Dilma, ¿y esos inocentes no sabían nada ?

La mujer de Lula que falleció hace poco, dejó una herencia de más de tres millones de dólares , y nunca trabajó en su vida, la herencia es pública y se la disputan los hijos .



Lulita el hijo de Lula está implicado en varios procesos, de ser empleado de un zoológico en 2010, pasó en 2014 a ser millonario.



Lula tiene seis procesos por corrupción todavía. Los jueces del Tribunal Superior Federal, fueron en su gran mayoría propuestos por Dilma y Lula y fueron esos que lo condenaron.



¿Cómo un sujeto como Marcelo Abdala, miente afirmando que es un preso político? Ese personaje estuvo en Venezuela y sabe como fueron asesinados 150 venezolanos por Maduro, y lo defiende, ese personaje no sabe del hambre y el desabastecimiento que hay en Venezuela? ¿No ve a los miles de venezolanos pasando hambre en las fronteras con Brasil, Colombia, Ecuador? De repente cree que son los oligarcas que huyen, pero es el pueblo hambriento.



¿No me explico como si el PCU tiene una mínima expresión en las urnas, pueden tener la hegemonía en el Pit Cnt? Nadie cree que la mayoría de los trabajadores de nuestro país sea comunista, sin embargo dirigen los Abdala, Andrade y unos pocos mas. Si la parte moderada del Frente no se enfrenta a éstos anti demócratas vamos derecho a una Venezuela.

El comunismo fracasó en todos los lugares del mundo donde fue implantado, dejando millones de muertos que no los niega nadie, y aquí están mandando. Si no combatimos a estos antidemocráticos, nuevamente se van a repetir los asesinatos como fue en todo el mundo.