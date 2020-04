Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Y por fin, la famosa Ley de Urgente Consideración va al Parlamento. Un tema más que necesario, porque más allá de la terrible pandemia que azota a todo el mundo, nuestro país tiene asuntos urgentes que tratar y que se suman a los problemas ocasionados por el virus SARS-Cov2.



Es indudable y además muy notorio que nuestro Presidente y el equipo que dirige está actuando con una solvencia tranquilizadora y trasmiten una seguridad tal que parecería que ya hubieran pasado por tormentas similares.



Dentro de ese esquema de trabajo, consideraron que es momento para enviar al Parlamento el proyecto de ley a efectos de comenzar a trabajar en los otros problemas que tiene el país, tan reales como la Covid 19.

La prueba más evidente se ve todos los días cuando se reclama asistencia económica y alimentos para cientos de miles de uruguayos, a pesar que la economía comenzó a desbarrancarse hace tan solo 30 días.



Justamente son los que dejaron esta herencia maldita, los que ahora se asustan y se quejan del momento del envío de la LUC al Parlamento utilizando todo tipo de argumentos, pero uno en particular que resulta penoso: tanto el Senador Olesker como el Presidente del FA, Javier Miranda, argumentaron que "atenta contra la calidad democrática"!!!

Vaya disparate pensar que enviar un proyecto de ley al Parlamento no sea democrático, ¡todo lo contrario!



Seguramente tanto baño de democracia les está haciendo mal, no están acostumbrados a que un Presidente les envíe el proyecto con anterioridad para su estudio y así evitar que comiencen a correr los plazos constitucionales para su tratamiento.



Cuántas leyes enviaron al Parlamento durante los tenebrosos 15 años pasados para terminar votando a tapa cerrada con el brazo enyesado y sin la más mínima posibilidad de aportes por parte de la oposición del momento. Tampoco es argumento la seguridad sanitaria; el Parlamento tiene que trabajar como lo hace la salud, el comercio, la policía, etc., que tiene los mismos problemas o peores que los parlamentarios. Si tienen miedo al contagio, que se reúnan en el Antel Arena y se podrán sentar bien separados.



Al país hay que ponerle el hombro no sólo en el tema sanitario, hay que legislar para los tiempos que se vienen. Mucho se habla, quizás demasiado, de colaborar y hacer oposición responsable. Es tiempo de trabajar, de hacer. En latín se dice res non verba.