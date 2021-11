La LUC es Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Se informa que La LUC no es Uruguay. Y el asombro viene enseguida. Y entonces la pregunta se encadena. ¿Qué es Uruguay? ¿Por qué nos dicen lo que no es?



Regasificadora, Pluna, Alas U, Envidrio, negocios con Venezuela, fundición de ANCAP, fuga de Morabito, apoyo a dictaduras, sólo el 40% de los estudiantes terminan 6° año de Secundaria, docentes que tienen muchísimas horas pagas fuera de los salones de clase, etc.



Todo esto fue Uruguay; y para los que sostienen que la LUC no lo es, representa una maravilla.



Es verdad pues que la LUC no es “su” Uruguay. Pero sí es el Uruguay que votó el 60% de los ciudadanos en octubre de 2019. ¿No le parece?