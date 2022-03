¡La LUC Sí o la LUC No!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|La Ley de Urgente Consideración (LUC), que más bien debería llamarse “Carta Programa”, es con la que el actual Presidente, Luis Lacalle Pou, se fue presentando, antes de ser electo, en los escenarios electorales, tanto como para anunciar sus propuestas como para consignar las sugerencias y necesidades.



Esta “Carta Programa” fue constituyéndose con la constatación de problemas en los diversos temas como seguridad, educación, adopción, portabilidad numérica, la nueva forma de alquilar sin garantía, etc.y sus soluciones.



Resulta que ahora, el Pit Cnt quiere derogar la solución a esos problemas.

La LUC, desde que está en vigencia, no ha producido ningún efecto contrario.



En los 32 artículos sobre la Educación, la LUC intenta establecer que los delegados del gobierno elegido para orientar, gobernar la Educación y la Enseñanza, en especial la Pública, sean los verdaderos agentes para conducirla. Para lograrlo, la LUC anuló los Consejos Desconcentrados de Primaria, Secundaria y UTU. Con esa medida, impidió a los sindicatos la conducción de la Educación como hasta ese momento (FENAPES, etc.) y llamó a los docentes a trabajar junto a los elegidos por el voto popular en el gobierno de la Enseñanza.



Por ejemplo, dos docentes siguen integrando el órgano CODICEN, de la ANEP, elegidos por votos de sus pares, los Directores Generales de Primaria, Secundaria y UTU y el Presidente del Consejo de Formación en Educación, son miembros activos y estables del CODICEN. Se presupone que casi todos ellos son docentes también.



¡Con qué cara se puede pregonar por los adalides del Sí, que los docentes fueron raleados de la enseñanza! ¡Clarito! ¡Una gran mentira más! Los raleados fueron los sindicalistas que inculcan sus idearios al alumnado; los Fenapistas encaramados en los antiguos consejos desconcentrados.



Con esas medidas y otras muchas más, la LUC refrescó la Enseñanza y recuperó la jerarquía Docente, para formar personas libres, esperanzadas, futuros ciudadanos independientes para ganarse la vida para sí y sus familiares, el día de mañana.



A los docentes se les ofrece formación universitaria y a muchos de ellos se les proporcionarán becas, a los efectos.



En otro aspecto, la gente del Sí se ha empeñado en mentir a cara descubierta, en varios temas...



Por ejemplo, en lo atinente al nuevo modo de alquilar sin garantía, al que ridiculizan llamándole “alquiler con desalojo exprés...”, en 4 días.



El tema es sencillo: la ley vigente de alquileres permanece intacta, con garantía.



La nueva manera de alquilar sin garantía es una enorme ventaja para los estudiantes del interior que vienen a la ciudad a estudiar; o para el migrante que tiene trabajo pero no garantía; o la mamá con hijos recién separada que en muchos casos no tiene garantía.



Así pueden entrar a una casa con contrato legalmente y, mientras cumplan, ¡todo bien con el dueño! Pero si el inquilino se atrasa, ¿qué hace el propietario que cuenta con el alquiler para su economía?



La ley le permite un desalojo perentorio cuya operación en dejar libre el bien, no puede durar más de 30 días. Sería comparable como el que habita en una pensión; si no cumple le cierran la puerta de su pieza. Es la defensa del propietario que cuenta con ese dinero para paliar su presupuesto mensual.



Y así también podríamos analizar otras mentiras de los promotores del Sí, como podría ser el “número del celular”. En un cambio de servidor, ¿qué desventajas ha traído para Antel?



Todo nos anima a esperar la correcta comprensión de los artículos por la ciudadanía y en consecuencia, un contundente triunfo de “NO derogar esta LUC”.



¡Con la Celeste ganamos todos! ¡Y el Gobierno recibirá un fuerte aplauso!