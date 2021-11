Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Lo que nos diferencia hoy a los uruguayos no es la LUC. No es la izquierda contra la derecha. Es la desinformación vs la información. La cultura vs la ignorancia. La mentira vs la verdad.



En los dos lados hay gente consciente liderando cada uno de esos bandos.

Uruguay tiene su propia grieta. Un grupo de iluminados dice representar a los más débiles y presume que los más débiles son incultos y les dice “la verdad edulcorada” que esa gente quiere oír.



Y no importa si es mentira o verdad. Al que le sembraron el odio solo quiere percibir un mensaje de odio. Y no hay razonamiento ni sintonía fina que valga.



La LUC no divide a los uruguayos. No lo hace porque es una ley reciente y en la que nadie puede probar con significación estadística relevante que haya generado perjuicios a nuestros compatriotas.



Les pedís pruebas concretas de a cuántos uruguayos perjudicó el cambio en los alquileres y no habrá respuesta alguna.



Les pedís ejemplos de cuántos gremios no pudieron ejercer su derecho de huelga por la LUC y no habrá ejemplos concretos.



Les pedís cuántos pibes fueron perjudicados por el régimen de adopciones de la LUC y no habrá ejemplos que te muestren alguno; y tampoco habrá ejemplos de personas perjudicadas por no cobrar el salario o sus cuentas en el sistema bancario o en dinero a su gusto y voluntad.



O sea...15 meses de LUC y no hay perjudicados.



Tampoco se puede decir que se haya verificado el “gatillo fácil” de policías y particulares en sus domicilios. No hay evidencia estadística que muestre que haya damnificados. Nada.



En cambio hay compatriotas favorecidos. Hay gente que se siente un poco más seguro. Hay policías cuya función se siente un poco más respaldada.



Hay gente que tiene un recurso más para alquilar igual una vivienda si no tiene dinero ni aval para constituir una garantía. Hay niños que pueden encontrar un poco más rápido un hogar que los acoja definitivamente como hijo en una familia, etc.



Por tanto, ¡la LUC no nos divide ni nos daña!



¿Cuál sería la razón para cambiarla o para generar un desasosiego legal al país? ¿Qué es lo que realmente nos divide?



La respuesta ya la di. El quiebre entre la cultura y la ignorancia. Ese quiebre sí existe y hay gente que lucra con ello. El descenso en los parámetros educativos y en la capacidad de muchos uruguayos para analizar si algo les perjudica o no.



No son muchos los que leerán todo el texto de la LUC y menos los que aún haciéndolo la puedan entender a cabalidad. Como en la Edad Media la gente responderá al mandato de quien le entregue la “verdad revelada” desde arriba. O sea, votaré lo que me pida mi religión o mi intuición o los formadores de opinión.



Eso lo saben algunos encantadores de serpientes que siempre hay en todos los bandos en disputa. Y me van a mentir “a cara e perro” con medias verdades o medias mentiras disfrazadas de credibilidad.



¿Análisis de la norma? Cero. Spots publicitarios, apelaciones a la emoción, masajeo de envidias y rencores y mucha manija. Eso sí. Y todo manejado por una cúpula que solo desea convertir el referéndum en una suerte de PASO argentinas. O sea, unas primarias que logren socavar la fuerte credibilidad que tiene hasta ahora el gobierno de Lacalle. No busquen grieta en la LUC. No perjudica a nadie. Yo voto No.