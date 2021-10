Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con verdadera sorpresa, he tomado conocimiento de que un grupo de personas vinculadas al basquetbol (jugadores, entrenadores, etc.) se pronunciaron favorablemente -y en forma pública- respecto a la derogación de 135 artículos de la LUC.



Me parece absolutamente improcedente esa declaración pública, ya que en los clubes en donde ellos prestan funciones se encuentran ciudadanos que están a favor o en contra de dicha propuesta del Frente Amplio, no interesando por lo demás a nadie lo que en su fuero íntimo piensan.



Es malo mezclar deporte con política, como ya lo hizo el Sr. Tabárez en lo que respecta a la selección nacional de fútbol.



Creo que es una mala práctica la de confundir en un mismo paquete a la política con el deporte, lo que repudio categóricamente.