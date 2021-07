Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hablemos pues de lo que quieren quitar a la LUC y de por qué quieren hacerlo.



Por un lado, con esta ley los dirigentes sindicales pierden posiciones y con ello gran parte de su poder. Primero, porque no pueden obligar más a los trabajadores a ocupar empresas. Segundo, porque no hay piquetes que lo impidan por fuera y agiten la calle. Tercero, porque ven venir la ley de voto secreto y personería jurídica que terminaría de poner todo en su sitio.



Para el Frente Amplio, porque la LUC demuestra que sí se podía combatir la delincuencia y el tráfico de drogas con medidas que abrieran la cancha y dieran real respaldo a la Policía y a la Inteligencia; oportuna para tener un resultado acorde con la necesidad de vivir en mejores condiciones.



Los resultados que ya se aprecian y los comentarios tan zonzos y contradictorios de sus actores en la materia, dan cabal idea de cómo tratan de tapar sus fracasos. O hay movilidad y menos delitos, o si no, ¿por qué pretenden menos actividades abiertas?



Y para los movimientos afines y hasta dependientes de apoyo ajeno, el solo hecho de regular su funcionamiento alcanza para ver cómo la solución a sus dificultades pasa por la evidente necesidad de contener los problemas que sufren y causan, sin considerarlos como infrahumanos y sí sujetos de derecho.



Una sociedad que votó por un cambio merece respaldar ese cambio y a quienes tenemos el coraje de llevarlo adelante. Los problemas de empleo, salario, seguridad, educación de calidad y de cara al mundo real, tienen más medidas a tomar. Ellas sólo serán posibles si esta ley se mantiene en su totalidad. Y eso depende de todos los que queremos ese mejor futuro y no por quienes sólo defienden privilegios o una visión del mundo de un siglo atrás.