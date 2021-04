Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A saber:



1) La LUC fue aprobada en el Parlamento uruguayo por mayoría de los integrantes, excepto por un grupo ya conocido (PCU-PSE-MPP). Como al Pit Cnt, que es el brazo armado del Frente Amplio, no le gustó, empezaron con que hay que derogarla. El Pit Cnt además, no tiene personería jurídica, no está inscripto en el BPS ni en la DGI.



2) Por otro lado, están con que no hay que pagar la deuda externa, cuando dicha deuda fue generada por los gobiernos del Frente Amplio (Vázquez, Mujica, Vázquez).



3) De las Auditorías están resultando irregularidades (Mides, INAU, etc.).



Por lo visto todavía están con la sangre en el ojo por perder las elecciones nacionales. ¿Por qué no dejan en paz al gobierno que eligió la gente en voto popular? Y a los integrantes del Pit Cnt les digo que no usen la palabra republicana y democrática; pues ustedes no tienen ningún derecho a usarla.