Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Semana clave para la decisión respecto al referéndum planteado sobre la “LUC”. En mi opinión, lo más importante a tener en cuenta al resolver el voto:



* La ley fue anunciada durante la campaña electoral que llevó a la “Coalición Republicana” al gobierno del país.



* Como parte del avance en el proceso de implementación de los anuncios, el proyecto de ley fue difundido anticipadamente y se envió y analizó en las cámaras de senadores y diputados en tiempo y forma.



* En el Parlamento se le hicieron modificaciones sugeridas desde distintos ámbitos partidarios y de opinión pública.



* Los representantes del “Frente Amplio” votaron la mayoría de los artículos de la ley y, en particular, numerosos aspectos de los que ahora pretenden dar marcha atrás.



* El referéndum fue propiciado por los sindicatos y asumido luego por el “Pit-Cnt”, ya que no desean ver restringidas las instancias de imponer acciones “por la vía de los hechos” (ocupaciones, “piquetes”, etc.). (Todo lo demás es “relleno”).



* El “Frente Amplio” se vio obligado por las circunstancias a acompañar luego el planteo, más aún cuando el ex-presidente de la central sindical pasó a dirigir al partido político.



* Han difundido mentiras de todo tipo y sobre todos los temas, en una de las campañas más desleales de todos los tiempos.



* En definitiva, el acto de expresión directa de la voluntad de la ciudadanía se ha convertido en dar un nuevo respaldo a la actuación del gobierno o tratar de sabotear el progreso del país.



Por eso, no hay dudas: los ciudadanos de bien del Uruguay votamos “No”.