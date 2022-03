Ahora van por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Gobierno de Lacalle Pou:



1er. año. Desatada la pandemia mundial, el Covid-19 llega a Uruguay. Comienza la batalla sanitaria contra esa pandemia y al mismo momento, comienza a ser acosado en forma artera por el Frente Amplio.



Aumenta el desempleo, se desnuda la fragilidad que dejó el FA en muchísima gente y aumenta la pobreza.



El gobierno mantiene al país en marcha. Se toman medidas y se sortea ese primer año en forma sobresaliente.



El Frente Amplio vio como todas sus críticas y predicciones fracasaron ante la gran actuación del gobierno.



Empieza el 2do. año, y en momentos en que se esperaba el comienzo de la recuperación, al mismo tiempo que comienza la vacunación en el mundo, aparece la variante Delta que ataca en forma implacable, llegando a Uruguay con la misma fuerza.



Aumentan los casos y los fallecidos.



El Frente Amplio se pone a tono con la Delta. Aprovecha el momento para sacar rédito político y ataca en forma despiadada al gobierno en todo su accionar.



Pero el gobierno, con responsabilidad, sigue su estrategia, vacuna rápidamente, toma las medidas que considera necesarias y logra frenar la Delta. El Frente Amplio vio que nuevamente fracasaron su críticas y sus prédicas. Otra batalla ganada por el Gobierno.



Otro año sorteado con sobresaliente.



Nos acercamos al tercero, y el Frente Amplio al ver los éxitos del gobierno, quiere destruirlo a como de lugar; no quiere dejarlo gobernar y va por la LUC. Con mentiras, con falsos anuncios y predicciones funestas, etc.



Los datos favorecen al gobierno y a la LUC, pero la batalla es dura.



Los uruguayos estamos en la disyuntiva de votar por quien quiere gobernar en forma leal y responsable; que luchó en forma brillante contra la pandemia protegiendo a cada ciudadano sin descuidar sus obligaciones.



Por otro lado, el Frente Amplio en su ambición política, lo único que le interesa es sacar rédito partidario. Nunca se puso de parte del país y del gobierno para ayudar o para aportar. Fracasó en todas sus prédicas y ahora intenta derogar la LUC que está en funcionamiento y que no perjudica en nada como dice el FA, al contrario, ha traído muchos beneficios.



La respuesta es clara. El 27 de marzo, el país nos necesita, el gobierno también.



No podemos dejarlo solo en esa lucha despiadada y desleal, porque debemos recordar que este gobierno nunca nos dejó solos.