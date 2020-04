Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Ley de Urgente Consideración, que no es más que el programa del gobierno electo por tres veces el año pasado, vuelve a la discusión pública ante la alarma del FA. Y vuelve otra vez la negativa a reconocer que justamente el FA perdió el gobierno por las razones contenidas en la LUC.



Dicen que es antidemocrática. La tuvieron el 22 de enero y la volvieron a tener el 9 de abril, con tiempo antes de ingresar al Parlamento.



Dicen que el país tiene otros problemas. Justamente lo que el programa de gobierno contiene es la solución a esos problemas.



Al fin y al cabo, reitero, es lo que votó el pueblo tres veces el año pasado.



Y el tema del virus se atiende hace más de un mes y se debe recordar que hasta el 29 de febrero, nada se hizo para prevenirlo. Incluso postergaron el carnaval y se mandaron un festejo con mucha gente en La Teja.

En cuanto a viajeros ni hablemos, porque usaron el método 15 años a todo trapo. Y hasta los encargados de la Salud Pública sostuvieron que el virus no era el problema; que los bravos eran el dengue y el sarampión.



Hasta que no acepten y entiendan que perdieron las elecciones y que eso fue por sus notorias incapacidades de manejo, podrán decir lo que se les ocurra. Pero solo demostrarán que están cada vez más lejos de entender al pueblo; que ya les dijo lo necesario, tres veces.