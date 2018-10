Logros del FA

@|En Facebook hay un grupo llamado Uruguayos en Israel (o algo así), donde se reposteó un video mostrando los “logros” del gobierno del Frente (así estaba titulado). Video muy elaborado mostrando nuevas carreteras, tecnologías de punta, etc., ante lo cual no tuve más remedio que reaccionar.

En inglés eso se llama wishful thinking (te gustaría pensar que esa es la realidad deseada). Lo que te muestran son 2 o 3 obritas insignificantes que la cámara mostró varias veces y que en cualquier país moderno serían el 1% de una situación normal de desarrollo...



Lamentablemente, el Uruguay gobernado por el Frente es otro millón de cosas negativas...



En Uruguay viven hoy día 3.300.000 personas de las cuales sólo un 10% vive “bien” (y encima con miedo de salir a la calle), el 90% vive apenas, mal o muy mal.



No es sólo obra del Frente, sino de una situación que se arrastra docenas de años por un modelo de país agotado, del cual en mi humilde opinión sólo puede salir con un esfuerzo a largo plazo poniendo énfasis en 3 puntos principales:



1 - Inmigración en plazo de 10-15 años de un millón de personas de calidad (entre repatriados, europeos o asiáticos que quieran comenzar una vida en un país hermoso como Uruguay, pero trayendo mínimo de dinero y un plan coordinado de negocios o trabajo).



2 - Quintuplicar influjo de turistas, no sólo a Punta sino a todo el país, desarrollando turismo temático especial en todo el interior.



3 - Levantamiento de por lo menos 100 grandes complejos de vivienda y salud para jubilados japoneses, suizos, alemanes, etc. que vengan a pasar su vejez a Uruguay disfrutando cuatro veces más del valor monetario de su jubilación y creando en el país docenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.



De otra manera y mirando el desarrollo económico de otras zonas del mundo, Uruguay seguirá desangrándose con poca población, violencia, drogas, hasta convertirse en otro El Salvador, Honduras, etc., un lugar donde no puede haber ningún tipo de futuro.