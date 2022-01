La lógica perversa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si sube la pobreza resucito y pido renta básica. Mi socio político es la pobreza.



Si muere gente por Covid-19 me favorece el discurso y tengo la excusa perfecta para salir en los medios a culpar al gobierno. Mi socio político -también- es la muerte.



Si hay un homicidio o un acto violento en la calle tengo la excusa para reclamar a Heber porque dicen que entonces nada cambió. Por ende, mi socio político es la inseguridad.



Si sube el barril de petróleo en Arabia Saudita eso presiona al alza el teórico precio de las naftas y si suben esos precios yo tengo letra en pila para denunciar al nuevo gobierno. Entonces, mi socio político pasa a ser el aumento del crudo y hasta festejo que suban porque eso lo complica a Lacalle.



Cuanto peor, mejor.



Podría seguir citando ejemplos. La lógica de la oposición hoy es perversa.

Todo lo que daña al país los fortalece y los resucita.



Todo lo bueno que le pasa al Uruguay se lo apropia el gobierno aumentando su crédito con la gente. La fractura es tan grande que casi no existen áreas o indicadores del quehacer nacional en que la sociedad toda pueda decir: “Este es un logro de todos”. La apuesta al odio pudo más. Los 15 años con mayorías parlamentarias avasallando a la oposición hoy se transforman en una necesidad por dar vuelta la pisada y el nuevo gobierno no disimula su claro cambio de signo y propone reformas que tienen neto cuño liberal y eso la izquierda no lo puede digerir.



Convengamos, con la mano en el corazón, que el Presidente Luis Lacalle Pou ha venido haciendo de este gobierno casi todo lo que le da la gana.

La izquierda no lo perdona justamente por eso.



El éxito del FA hoy reposa en todo lo malo que le puede pasar al país. No creo que la mayoría de ellos lo quieran así. Pero esa es la lógica imperante ipso facto y porque la realidad puede más que los sueños. (Siempre busco no generalizar y cada vez se me hace más difícil).



Entender esto: lo que “alegra” hoy a la oposición -en clave política- es la desgracia.



Hay una sola forma de revertir esto. Depende de un cambio de paradigma del FA. Debieron haberlo hecho ya en pandemia.



Podrían decir que no coinciden con el Presidente, pero en tiempos de desgracia le dan los votos para lo que sea necesario.



Pudieron hacerlo y hoy nos tirarían toda la presión arriba. Pero no. No les dio la grandeza. Porque no la tienen. No les dio la cabeza. No la encontraron porque la cabeza que los dirige está en La Habana, Caracas o Puebla.



Lástima. Pudo ser.