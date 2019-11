La lógica del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Quienes estamos acostumbrados al orden social y jurídico, nos cuesta comprender la lógica con la cual el gobierno actúa.



La misma lógica que finalmente los llevara a perder el gobierno por imperio de los votos de la oposición.



Es fácil entender que el tema de la seguridad es uno de los nudos gordianos de las decisiones electorales recientes, mas, si analizamos que casi el 50% de los uruguayos votamos por una reforma constitucional para la cual no estamos tampoco 100% convencidos, pero que a la luz de los hechos es mucho mejor que hacer lo que hace el gobierno, “nada”.



Me explico, la cosa empezó con los taxis, los robaban, y lejos de perseguir a los chorros, el gobierno decidió poner mampara en los coches de alquiler.

Luego siguió con las estaciones de servicio, las robaban, entonces para no incomodar a los señores ladrones, sacaron el efectivo, causando una cascada de inconvenientes a la sociedad y lógicamente a los propios estacioneros.



Pegadito, comenzó el robo a los cajeros automáticos. Los explotaban. Fueron unos 70 cajeros. Pero mejor que atrapar ladrones, decidieron colocar una bomba de tinta roja en los cajeros, pero como aun así los robaban, entonces decidieron sacar los dólares de los mismos y cerrarlos a las 22.00 horas.



Esta es la lógica, la de lo ilógico, la de la sinrazón, la de penar a lo sociedad por no actuar, y lo que es peor, la de dejar que se mate gente con la sola ilógica frase que se trata de un ajuste de cuentas.



Así las cosas, ya el Ing. Martínez debe haber entendido que la inacción le cuesta el gobierno, y que para la gente no hay nada mas preciado que la vida y la seguridad social. Nada mas importante que poder vivir con tranquilidad. Nada mas justo que el que este detrás de las rejas sea el chorro y no los ciudadanos que cada día se enrejan mas intentando evitar lo inevitable, mas robos, asaltos, copamientos, asesinatos.



Ni siquiera ha tenido el Poder Ejecutivo la iniciativa de sustituir al Sr. Ministro del Interior como clara señal del cambio de rumbo. “Nada”. 10 anos de la misma cosa.



Pero además, y luego de valorar los datos que surgen de las elecciones del 27/10 próximo pasado, lejos de entonar el mea culpa en intentar hacer algo que minimice el gran problema, ahora el Poder Ejecutivo, los candidatos del FA y sus nuevos asesores lo único que hacen es intentar inventar un algoritmo que demuestre que 60% de votos opositores es menos que su 40%, y que ese porcentaje le alcanzara para ganar una segunda vuelta. Es lo único que les preocupa.



Mientras tanto, siga el baile siga el baile (pónganle música), la ilógica del FA seguirá imperando hasta el primero de marzo.