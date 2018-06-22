Lo lamento mucho

Federico Prestinari Montevideo

Inseguridad

@|Es lo que dicen las autoridades ante las injustas muertes que ocurren todos los días de jóvenes, comerciantes, policías, ciudadanos.

¿Por qué se suspendieron las requisas de motos? Es el principal vehículo para cometer delitos; en una semana confiscaron cientos, pero se suspendieron los operativos.

Resulta que si te pasas 5 km en la velocidad con tu vehículo las cámaras te multan, ahora si vas con auto o moto robada las inteligentes cámaras no lo detectan.

En los balnearios hay decenas de robos por día; hay comerciantes robados más de 10 veces en cortos períodos.

Parece que se dieron cuenta que la culpa es del narcotráfico cuando ya la metástasis de este flagelo se expandió sin control.

Los delincuentes aplican la pena de muerte por robarte $ 100 pesos (caso de Pinamar), pero siempre tienen caminos para reducir penas cuando los atrapan. Según cálculos oficiales, un 10 % de los hechos son aclarados.

Tienen el apoyo de toda la población decente para aplicar mano dura.

Montevideo tiene 240 km2; tendríamos que ser el ejemplo de seguridad para el mundo.

Ahora capaz que aparecen estadísticas comparándonos con el lejano oeste en las cuales estamos mucho mejor.

