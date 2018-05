No llores Argentina...

@|Nuevamente, nuestra economía se bate, producto de irregularidades en nuestro vecino Argentina.



Los reflejos no se hicieron esperar, y la gripe vecina nos llegó con un principio de estornudo.



No somos capaces aún de mantenernos fuerte frente a vicisitudes cercanas.

El manejo del vecino país viene de mal en peor; parece que no hay gobierno que logre guiar esa formidable tierra.



Si nos vamos a los años ochenta y poco, recordaremos el viejo peso y sus males, para pasar luego el famoso plan Austral, con una de las inflaciones más altas del mundo entero, entrar después en un “uno a uno” menemista, que por arte de magia querían llegar a ser quienes nunca podrán, presidentes que se fugaban en helicópteros, etc. Luego la era kirchnerista, con una ilusión de años, que pregonaba el “pan y circo”, con servicios que más que baratos eran regalados, con el cumplimiento de pagos de deuda externa, pero a costillas de haber vaciado los recursos del Banco Central, con bolsos de plata por doquier, etc. llegando ahora a un director técnico que se ha dado cuenta, como todos los gobiernos anteriores, que desde afuera, las cosas se veían fáciles, pero no todos son partidos de fútbol..., ahora se maneja la vida de mucha gente... Que, como todos, para llegar tuvo que prometer cosas que ya sabía no daría... Siempre con una imagen “tranquila”, dice hoy que todo está bien. “Vamos por buen camino...”, “Bajó la pobreza, estamos creciendo”, etc. Pero, que por otro lado, se los traga la inflación, se le dispara el dólar, se le van los capitales de los plazos fijos, no le vinieron las famosas inversiones, salen a rogar para que no suban nuevamente los combustibles, se acercan al FMI..., prometieron un 15 de inflación para este año, (pero en los primeros cuatro meses llevaban un promedio mensual del 2.6 %...), y aún así, como “cabeza de turco”, siguen con esa promesa... No transan paritarias por más de ese quince (claro para los pobres laburantes de 8 horas), cuando todas las agencias privadas pronostican un 20, 22, y desde el viernes fatal, un 24 o más aún...

Donde no hay plata para los jubilados, ni para maestros, ni para aumentos, pero sí para perdonar o subvencionar grandes superficies de origen francés... por ejemplo...



En fin, como decía un chiste: “¡Juan, te estás ahogando!”, “No, me estoy tomando el agua del océano...”.