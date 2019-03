No llegan las facturas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|Este es un reclamo que hago sobre todo a los Entes, porque hace como dos meses que no me llegan las facturas de OSE, UTE, Antel y tampoco el recibo de la Caja Profesional.



Vivo en el Centro, en la calle Ejido.

La verdad es que no le encuentro explicación.

Tampoco sé a dónde dirigirme por una respuesta.

¡Por suerte UTE alerta los retrasos! Pero el resto no lo hace.



¡Necesito por favor que me lleguen las facturas con normalidad!