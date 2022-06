Desde el llano...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El actual gobierno debió enfrentar varias tareas:



Dar cumplimiento a las promesas electorales. Combatir las consecuencias de una pandemia convertida en epidemia nacional. Solucionar las serias falencias funcionales y económicas de la anterior administración. Enfrentar una coalición polideológica y a su brazo ejecutor: la central sindical única de trabajadores.



La actual oposición:



Tras la derrota electoral, el conglomerado perdedor recurrió a una fuerza sindical para iniciar una campaña de oposición como si estuviera basada en 4 consignas:



1. Una máxima pugilista: mientras golpeas al contrincante éste debe concentrarse en defenderse y… no puede actuar.



2. Oponerse a todo recurriendo -si fuera necesario- a “el fin justifica los medios”. Actúa como si hubiera confundido criticar con censurar, disentir con impugnar, controlar con sabotear y oponer con obstruir.



3. La técnica gobbeliana: Eine tausendmal wiederholte LŸge wird zur Wahrheit (Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad). La reiteración es un influyente recurso originado cuando el conocimiento se transmitía oralmente. En psicología es conocida como el efecto de “la ilusión de verdad”. La gente tiende a considerar lo que ha escuchado varias veces como más probable de ser cierto -independientemente de si lo es o no- por estar más familiarizado con ello.



4. Recurrir al método de anular la objeción mayor derivando la atención en un asunto menor.



El actual gobernante. En materia de comunicación, hay varios mensajes que se transmiten:



a) Lo que quieres difundir. b) Lo que realmente emites. c) Lo que tu interlocutor cree que recepciona. d) Lo que tu interlocutor dice sobre lo que tú transmitiste. e) Lo que crees que tu interlocutor dijo acerca de lo que tú transmitiste.



El Dr. Aquiles Lanza (QEPD) explicaba en su curso en la Oficina de Servicio Civil (1969), la diferencia entre un ejecutor y un ejecutivo.



El primero suele estar convencido que “nadie lo hace mejor que él”. Los reemplazos, además de evidenciar desconfianza en sus colaboradores, termina abrumándolo, quitándole tiempo y energía para el “pienso”. La factura tarda pero llega, no importa la edad.



El segundo debe demostrar una triple habilidad: 1º la de delegar, 2º la capacidad de elegir al adecuado, 3º la de supervisar la labor del comisionado.



Conclusiones:



. Ante la recurrente estrategia de las 4 consignas, la pregunta es: ¿en un país donde el Derecho es Positivo, no se puede recurrir a Actori incumbit onus probandi (el actor -en este caso el acusador- le incumbe la carga de la prueba)? Ello contrarrestaría legalmente los infundios habilitando el juicio por difamación. Probar lo que se dice o penarlos para impedir que logren su objetivo.



· Los hechos convencen más que los relatos. Abrumemos mostrándolos, utilizando adecuadamente los recursos mal aplicados. La mejor defensa es prever y repeler cualquier ataque. Rompamos el paradigma del “venga mañana” y “hagámoslo ayer”. Tengamos el valor de abatir ciertas rémoras y sustituyamos “lo políticamente correcto por lo funcionalmente adecuado”. Los llamados a sala (por ejemplo) no sólo son tergiversados sino inconvenientes desde varios puntos de vista. Son un torneo de discursos carentes de resultados.



· El gobierno tiene mucha gente joven muy bien preparada, consustanciada con los tiempos modernos, ávida por intervenir en el presente y potenciar el futuro.



· El elector ponderará cómo se superaron las falencias y se desmintieron las falacias. Cómo se desenmascaró al que se disfrazó de supuesto protector de los carenciados. Cómo posicionó al país para el mañana. Un buen estadista debe preparar el futuro si quiere que su obra continúe.