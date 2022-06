Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|He visto que continuamente el Frente Amplio llama a sala a distintos Ministros del gobierno.



Por otro lado, ¿cuál es el fin? Se habla, se grita, se desaloja la sala y todo sigue igual.



¡Se pierde mucho tiempo!



En vez de tanto llamado a sala, sería bueno que pusieran manos a la obra y comiencen a resolver temas que realmente le importan a la gente.



Y de paso también mando un mensaje a la IMM que en 25 años de gobierno no han podido resolver ni el tema de la basura ni el de las veredas. Además, podrían podar los árboles (más allá de que sea época o no) y regalarle la leña cortada a las personas carenciadas para que calienten su hogar, en este invierno que está siendo tan frío.



En fin, trabajen para la gente, que para eso les pagamos el sueldo.