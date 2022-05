Un llamado desesperado al BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|Soy un papá que vive con su hijo Joaquín, que es autista.



El pasado 5 de marzo cumplió los 18 años y automáticamente le dieron de baja a su pensión.



¡Imagínense el cambio para nuestras vidas!



Soy un trabajador que se levanta todos los días pensando que tiene que traer dinero a casa para pagar a la señora (niñera) que acompaña a Joaquín todos los días. Lo lleva al Instituto de la Buena Voluntad en el Cerro, donde intenta seguir con sus estudios. A pesar de sus 18 años, es como si estuviera en 2° o 3° de Escuela Primaria. Cuando era niño fue a la Escuela Especial Clínica, también en el Cerro.



En ambos lugares siempre ha estado acompañado de una asistente que le pone el BPS. Yo no la podría pagar.



La verdad es que la situación se nos ha hecho muy difícil sin la pensión.



Me gustaría informarles que hay varias contradicciones en el informe que recibí del BPS sobre la evaluación de Joaquín. Y algunos datos que no coinciden. Por ejemplo, se pone un domicilio que no es el nuestro (vivimos enSanta Catalina), dice que Joaquín tiene incapacidad física para trabajar (y le quitan la pensión) y en otra parte habla de autismo en la niñez (como si fuera una condición que desaparece con el tiempo).



Somos los dos solitos y la verdad no sé a quién recurrir.



Me preocupa que yo enferme, no pueda trabajar y no contemos con ningún ingreso para alimentarlo y asistirlo.



Desde los 4 años que cobra pensión, luego de un largo recorrido para lograr un diagnóstico.



Los padres con hijos autistas entenderán mejor aún mi situación.



Me duele que una persona sentada en un escritorio, un profesional, seguro sin mala intención, nos cambie la vida de un día para el otro. Sobre todo cuando estoy convencido de que quizás no tuvo el tiempo o la oportunidad de analizar bien nuestro caso. No lo culpo, debe de haber cientos de personas con dificultades, pero se trata de nuestra vida.



Esta carta es un llamado desesperado a las autoridades del BPS para que revean el caso de mi hijo.



Joaquín es un chico alegre y querido y sé que contamos con un Estado solidario y que da respuestas.



Desde ya muchas gracias a las autoridades que se tomen un tiempo para leer esta carta.