@| Comencé a releer un clásico de Mario Vargas Llosa “La llamada de la tribu" y realmente me impactó una referencia al liberalismo que me llevó a entender un poco más la caótica situación que está viviendo la Argentina al grado de que me tenté a reproducir una parte donde el autor parecería que la estuviera viviendo actualmente.



Dice Vargas: “El liberalismo no es dogmático, sabe que la realidad es compleja y que a menudo las ideas y los programas políticos deben adaptarse a ella si quieren tener éxito, en vez de intentar sujetarla dentro de esquemas rígidos, lo que suele hacerlos fracasar y desencadena la violencia política.

También el liberalismo ha generado en su seno una “enfermedad infantil”, el sectarismo encarnada en ciertos economistas hechizados por el mercado libre como una panacea capaz de resolver todos los problemas sociales.

A ellos sobre todo conviene recordarles el ejemplo del propio Adam Smith -padre del liberalismo, quien, en ciertas circunstancias, toleraba incluso que se mantuvieran temporalmente algunos privilegios, como subsidios y controles, cuando el suprimirlos podía acarrear en lo inmediato mas males que beneficios. Esa tolerancia que mostraba Smith para el adversario es quizás el mas admirable de los rasgos de la doctrina liberal: aceptar que ella podría estar en el error y el adversario tener razón.

Un gobierno liberal debe enfrentar a la realidad social e histórica de manera flexible, sin creer que se puede encasillar a todas las sociedades en un solo esquema teórico, actitud contraproducente que provoca fracasos y frustraciones”; fin de la referencia.



Décadas atrás, Smith sintetiza los errores cometidos con las mejores intenciones por el presidente Macri y su equipo económico: no pasar abruptamente de una política populista y demagógica e irresponsable repleta de privilegios y dádivas que terminaron explotándole en la cara.



Cuántas lecciones inteligentes nos proporcionan la historia sin dogmatismos.