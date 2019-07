Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(| Días pasados andaba de noche por las inmediaciones del cruce de Bvar. Artigas y Av. Italia y me llamó poderosamente la atención que dos emblemas de la ciudad -Montevideo- como son la Pza. de La Bandera o La Cruz que identifica la visita que nos hizo el Papa Juan Pablo II, ambos en completa oscuridad.



Me llama la atención porque UTE se vive llenando la boca con sus inauguraciones y buenas gestiones; y esto que fue hace como 30 años, sigue en tinieblas.



Aunque pensándolo bien nada me debería de sorprender de este gobierno ateo, que no respeta y que además para muchos de sus integrantes, nuestra bandera es solo un trapo.



Pero digo yo; ¡estamos hablando de nuestro Pabellón Nacional!