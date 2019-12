Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



Qué suerte que un hombre joven, enamorado de su esposa, padre de hijos todavía chicos haya ganado las elecciones en nuestro país, conversaba una vecina mientras barría la vereda con una enorme sonrisa adornándole la cara. Esto me hizo pensar como nos hemos acostumbrado a la desesperanza en estos 15 años, a las mismas caras, a políticos añosos, como nos hemos acostumbrado al desaliento, a la pérdida, a la triste realidad de esperar más de lo mismo. Hoy somos muchos los que paseamos orgullosos la bandera celeste y blanca, somos muchos los que pensamos en el futuro con un alivio de paz, es que la hemos pasado mal, quizás no todos puedan entender estas palabras, pero quienes como yo, pregonamos con el ejemplo, nos superamos, educamos, razonamos, respetamos e intentamos vivir en paz sin hacerle daño a nadie, la hemos pasado mal…



Por eso quiero pedirle a nuestro futuro presidente una lista de deseos para este próximo gobierno, quiero pedirle que no le gane el desaliento, que no deje de sentir esperanza en el futuro, que crea y no ceda, sé que es difícil y sé que lo será aún más, pero el país lo merece, la historia lo reclama, la gente lo pide y lo sostiene y entre todos lo hemos logrado.



Es ahora… ¡pudimos lograrlo!, es ahora o nos tapa la ola, es ahora o perdemos nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser uruguayísima, es ahora que necesitamos de todas las manos para poder construir lo destruido, para salvar lo que queda en muchas cabecitas vacías, sin otro pensamiento que un porro más u otra vuelta de pasta base con el final irremediable de una muerte anunciada en la crónica policial por un ajuste de cuentas.



Urge, el tiempo apremia, cada día cuenta, salvar a esos chicos que piensan que la única manera de ser millonario es ser narcotraficante y sueñan con serlo cuando sean grandes. Salvar a esas pobres mujeres que conviven con violentos que se sientes impunes y actúan como tales asesinando sin pensar en nada más que en ese momento de ira que destruye vidas sin vuelta atrás, salvarnos todos de esta cultura del ahora, del ya, del uno mismo sin mirar a nadie, del egoísmo institucionalizado, esta cultura que nos pierde, que nos degrada, que nos deja solos.



Todos esperamos mejorar, más allá de la suba de tarifas, más allá de la mezquindad de los gobernantes de turno, esperamos volver al respeto por los ciudadanos, deseamos grandeza por parte de los gobernantes para ahorrar, defender, contribuir y generar. Creemos que hay políticos que quieren a su país, su lugar, su momento, nada es más importante hoy que el amor al país, a la patria, por eso estamos aquí, con orgullo celeste, sin ataduras, con lo mejor de cada uno para lograr rescatar lo mejor de esta hermosa porción del Plata que confiamos se reinvente en un futuro promisorio y de paz.