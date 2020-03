Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(| Soy una persona de 94 años, que hace muchos años tomo Lisado de Corazón. Supongo que es lo que me ha permitido llegar a esta edad en óptimas condiciones. Pues resulta que desde hace ya un tiempo no se consigue en farmacias.



Me gustaría saber porqué. Para mi resulta ser algo muy necesario.