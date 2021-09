Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Juan Salgado:



Me dirijo a Ud. solicitándole la extensión de la línea 109 hasta el hipermercado Geant, como el año pasado y hasta mediados del mes pasado.



Es la única línea que tenemos por la Avda. Wilson Ferreira Aldunate, ex Cno. Carrasco, donde hay varias oficinas públicas y muchos comercios.



Varios empleados del Geant lo tomaban para ir a trabajar; y lo más importante, es que el descanso ahora se hace en el Parque Roosevelt y cuando baja el sol, el chofer está expuesto a que lo roben, lastimen o algo peor. De nada sirve después lamentarnos pudiendo mejorar el servicio y hacer el descanso en el Geant, con otras compañías. Un chofer me comentó que hacer el descanso en el Roosevelt resulta muy inseguro.



Le agradezco Señor su tiempo y ojalá lo pueda solucionar para beneficio de todos.