Línea 60 semidirecto

@|Cutcsa ha implementado un servicio “semidirecto” en la Línea 60.

Lejos de haber mejorado el servicio, lo ha empeorado, ya que ha sustituido varios servicios por un “semidirecto”.



Por ejemplo, a la altura de Aconcagua y Río de la Plata, pasaban servicios de línea 60 y 140 a la hora 8 y 25 y a la hora 8 y 35 aproximadamente. Pero a partir de este cambio, se han suprimido los servicios mencionados y se han sustituido por un solo servicio semidirecto que pasa aproximadamente a la hora 8 y 30 pero que no para en todas las paradas.



El 18 de enero de 2018 pasó un servicio semidirecto a la hora 8 y 35 y otro semidirecto 8 y 45; finalmente a la hora 9 decidí tomar un taxi. O sea durante 30 minutos no pasó ni un 60 común ni un 140 con destino Plaza Independencia o Ciudad Vieja.



Además, los buses con servicios semidirectos van vacíos (porque tienen menos paradas) y los comunes van repletos, a tal punto que en horas pico a veces no paran porque no pueden cargar más pasajeros.



Pude comprobar que el ahorro de tiempo en un trayecto Malvín-Centro o viceversa, es de 6 minutos (teniendo en cuenta la época del año en que no hay mucho tránsito, no parece que sea una gran ganancia).



En definitiva, los vecinos nos preguntamos cuál habrá sido la intención en realizar estos cambios sin un estudio previo de la situación, perjudicando en gran forma a los pasajeros. Si la empresa cuenta con la autorización de la Intendencia para suprimir servicios de las líneas 60 y 140, deberían informarlo a la población.



Seguramente si el transporte público fuera eficiente, los ciudadanos no tendríamos necesidad de circular con vehículos propios causando el caos existente en el tránsito.