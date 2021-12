Limpieza del Parque Rivera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Quizás por esta vía podamos llegar a los responsables de la limpieza e higiene del Parque Rivera. Según me informaron, depende de la División Áreas Verdes de la IMM.



Soy frecuente usuario y visito todos los días el parque. El pasado lunes 13 de diciembre, a las 10 de la mañana, era lamentable el estado de higiene del entorno de los parrilleros y el desparramo de basura de todas las papeleras que circundan el lago.



Cerca de las 12:00 hs, una camioneta con 3 chicas levantaba los residuos del suelo y reponían las bolsas negras de los cestos metálicos, pero sólo ese cometido.



Me explicó el chofer, muy amable, que cayeron los convenios con las cooperativas que hacían las tareas de todo el parque y los guardaparques retiran como pueden la mugre y desechos que dejan los que utilizan los parrilleros.



¡Qué sucios los montevideanos! No todos son así. Y, por otro lado, Carolina ahorra no renovando el servicio que se hacía.



Espero que reviertan estas imágenes para el verano, para que luzca este lindo paseo.