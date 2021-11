Limpieza en Mvd

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Tengo una duda con respecto a las autoridades municipales. Quisiera saber si transitan por las mismas calles y playas que la población montevideana.



Vivo en Malvín, a cuatro cuadras de la rambla, y diariamente camino por las playas Honda y Malvín. A veces se notan marcas en la arena de la máquina que rastrilla y airea. Pero hace mucho tiempo que no veo cuadrillas haciendo limpieza manual.



Muchos vecinos no respetan las mínimas normas de limpieza en la ciudad. Pero considero que las autoridades deben controlar las tareas que paga a empresas tercerizadas, para que realicen de forma correcta su labor, incluyendo barrido de la vereda de la rambla. Lo mismo debieran hacer con el personal municipal.



Por 4 días, en playa Honda, vi los mismos desperdicios en la arena (envases plásticosesparcidos por la orilla, debajo de la caseta del guardavidas y casi contra el muro de la rambla). Dada la situación, fui levantando a mano todo lo que pude y lo deposité en las papeleras de la vereda.



Las papeleras son pocas y hay escaleras donde no hay ninguna, tienen poca capacidad y en la arena aún no las colocaron.



Creo que falta sentido común para que las cosas funcionen bien; supervisar, bajar a la arena, pues desde la vereda no se notan todos los desperdicios que quedan semienterrados, materiales contaminantes, tapabocas descartables por decenas. ¿Será muy costoso poner recipientes para desechos reciclables y otros para desechos orgánicos que sirvan para compost?



En la calle Michigan casi la rambla, hay un contenedor gris que los ciudadanos no saben que es para elementos reciclables y tiran todo tipo de desperdicios.



Casi todas las mañanas, a su alrededor, es lamentable todo lo que hay tirado y es llevado por el viento hacia veredas y jardines.



Allí hubo un contenedor verde que tenía rotura en la tapa y después que pedí por la reparación, nunca más fue devuelto. Es zona de edificios donde se necesitan más contenedores.



Y para terminar, los alrededores de la Escuela Experimental (Decroly, Estrázulas y Michigan) carecen de barrido en los cordones y corte de pasto en veredas, que debieran ser restauradas, pues se encuentran en pésimas condiciones.



Yo cumplo con mis obligaciones pagando tributos, contribución y saneamiento... corresponde que la IMM cumpla con las suyas.