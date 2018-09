@| Sinceramente me pregunto en que cabeza medianamente pensante cabe la idea de cerrar el Liceo Militar.



En épocas en que la educación pública está en franca caída, se precisa contar con instituciones que brinden formación académica de categoría y al mismo tiempo formen en valores y disciplina.



Lo que pasa es que desde el gobierno quieren, de alguna manera, evitar que todo aquello que tiene que ver con el ámbito militar pueda tener futuro y ser una opción para nuestra juventud. Poco les importa la educación; por el contrario, una juventud sin estudios y poco preparada es campo fértil para la izquierda que busca con mentiras perpetuarse en el poder.



Pero además esta nefasta idea tiene que ver con los últimos acontecimientos vinculados a Manini Ríos y la marcha “Tres Árboles”, y sin duda hay en filas gubernamentales personas resentidas que quieren por todos los medios eliminar a las Fuerzas Armadas.



Recuerdo alguna vez escuchar a la actual vice-presidente, Lucía Topolanski, diciendo que le gustaría que los soldados tuvieran ideas frentistas, lo cual es algo deplorable.



Como también recuerdo a la senadora Constanza Moreira referirse a la eliminación total del Ejército, otro disparate que no tiene asidero ni fundamento justificable.



Nadie entiende el papel real de la formación militar, sea en los institutos correspondientes, Escuela Militar; Liceo Militar, Escuela Naval, Escuela Militar de Aeronáutica, como también en las unidades militares de todo el país. Además de esa formación, también son una solución laboral para miles de compatriotas,cuya opción cercana es precisamente servir en alguna de esas unidades.



Sinceramente confío en que esa idea, que da pie a esta carta, no llegue a concretarse, y si así fuera, confirma una vez más la total capacidad del gobierno para crear cortinas de humo que tapan los verdaderos problemas que afectan todos los días a nuestro país.



Solamente espero que no lo hagan a costa de los más necesitados.