Licencia de conducir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@|En esta sección con fecha 13 y 14 de mayo, dos lectores se refirieron al tema con apreciaciones que comparto en su totalidad. A pesar de ello quiero aportar comentarios que considero oportunos.

Es totalmente injusto, que las personas mayores, que por su edad deben rendir examen práctico de conducir, tengan exigencias muy diferentes según el Departamento en que se realice la prueba.



En Montevideo y Maldonado solo se exige prueba de manejo, en Canelones, departamento limitrofe, se deben realizar previamente las maniobras de estacionamiento en los dos sentidos, cambio de frente en un máximo 5 movimientos y 50 metros de marcha atrás entre conos, mirando sólo los espejos retrovisores.



Un error en cualquiera de estas pruebas es eliminatorio (tocar un cono, exceder la cantidad de maniobras).

Sería bueno saber que tiene que ver la habilidad para estacionar o hacer una marcha atrás con un buen manejo.



Puedo realizar excelentes maniobras y no conocer las disposiciones que rigen el tránsito.



Incluso si he perdido habilidad, porqué no puedo renunciar voluntariamente a un lugar de estacionamiento que no tenga las dimensiones que la Intendencia de Canelones determina como medida.



Es absurdo habilitar una libreta de conducir solo para autos automáticos cuando se realiza la prueba en un vehículo de esas características.



Pregunto, cuando recibimos un turista de USA, donde prácticamente no existen autos con cambios manuales, se le impide arrendar un vehículo manual en Uruguay.

Lo mismo puedo decir de los turistas de muchos otros lugares del mundo, donde son mayoritarios los vehículos automáticos.



En relación a la realización a la prueba de aptitud psico fisica, sugiere en su nota el corresponsal del 13/7, que sea el médico que detecte algún Impedimento para el manejo, quien suspenda o limite el manejo.



Este sistema se utiliza en algunos países europeos.



Saben las Intendencias, el Congreso de Intendentes y el Sucive, lo que significa para una persona jubilada que transite los 70 u 80 años de edad y se encuentre bien, tener independencia para trasladarse. Es una posibilidad de socialización incomparable que le facilita acceder a espectáculos, salir con amigos, colaborar con sus hijos ayudándolos con los nietos.



Invito a las autoridades comunales a visitar Miami, lugar de residencia de muchos jubilados, para comprobar cuántos octogenarios y nonagenarios conducen sus vehículos. Los 80 años de hoy no son los mismos que los de hace 30 años.